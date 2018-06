Yerko Puchento volvió a disparar contra Daniella Chávez con polémico "premio" en Vértigo

Como se ha vuelto costumbre desde hace algunos años, Yerko Puchento aprovechó el último capítulo de la temporada de Vértigo para entregar sus “Yerko Awards”.

El personaje de Daniel Alcaíno entregó premios en diversas categorías, como Mejor Animadora a Diana Bolocco y Mejor Mentira para el software Antorcha.

Yerko no podía realizar su rutina sin generar polémica, por lo que la primera categoría que presentó llamó la atención: Mejor Actriz.

Dentro de las nominadas estaban Josefina Montané por Mamma Mia, Daniela Vega por Una Mujer Fantástica y Daniella Chávez por “el show que hizo en Vértigo”. Finalmente, el premio se lo entregó precisamente a esta última.

De esta manera, el comediante recuerda una de las controversias más importantes de esta temporada, cuando la modelo fue una de las invitadas al programa.

En esa ocasión, Chávez se molestó con Yerko y le paró los carros luego de que le dijera Carlina en vez de Karina, refiriéndose al famoso burdel santiaguino.

El tema escaló hasta un punto en el que la conejita Playboy apareció en varios programas criticando al personaje y los animadores del programa, e incluso llegó hasta el Congreso donde se reunió con el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se burla de la reacción de Daniella, ya que hace algunas semanas aseguró que “en cuatro días no le quedó ningún programa sin visitar. Faltó que la recibiera el Papa en Roma no más”