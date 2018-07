¡Se ofendieron! Gemelos dejaron Rojo por las polémicas críticas de Neilas Katinas

Este miércoles se vivió uno de los momentos más tensos de la nueva temporada de Rojo, donde se vieron enfrentados los gemelos Maylor y Marlon Pérez contra Neilas Katinas.

La polémica comenzó el día martes en el marco del repechaje, donde los 14 eliminados se enfrentan para conseguir un cupo de regreso al programa.

Luego del baile de Maylor, el jurado lituano le señaló que no tenía nada positivo que decir de su presentación, y le preguntó si él y su hermano buscaban competir o solamente la fama.

Sus palabras causaron indignación en los televidentes, quienes aseguraron que Katinas había “humillado” a los cubanos.

En el capítulo de este miércoles, los hermanos debieron someterse a la ceremonia de eliminación, momento en el cual Maylor pidió la palabra y le dijo a sus compañeros que “bailen con el alma para el público, y no para éstos”, refiriéndose de manera despectiva al jurado.

Además, le indicó a Neilas que si bien respetaba su nota, consideraba que era una falta de respeto que dudara de su motivación para ingresar al concurso.

Katinas le reiteró sus dichos, señalando que su coreografía no tenía ni esfuerzo, ni calidad ni dedicación, lo que finalmente terminó con el cubano dejando el espacio y cediendo su lugar a su hermano, quien también decidió abandonar el estudio.

En las redes sociales, los fanáticos del programa reiteraron las críticas a Neilas Katinas, asegurando que desde el estreno del programa le ha tenido mala a los cubanos.

#RojoTVN #RojoRepechaje desde que los gemelos entraron Neilas no los ha dejado en paz, aceptar las decisiones de los jurados no significa que tenga que bancarse el bullying que se le ha hecho desde que entraron.

#RojoRepechaje Bien x los gemelos!… Si a Neilas no le gustó su presentación, q critique su técnica, no sus motivaciones. Neilas tiene una fijación hostil con ellos desde el inicio, y con el nulo respaldo del programa (todos), lo mejor era irse. Muy mal #RojoTVN en esta pasada

No bailaban la raja pero Neilas no tiene porqe decirle qe si volvio solo por fama..

Bastaba con el bailaste mal no me gusto y la nota chao..

Pa qe humillarlo diciendole weas hiriente al cubano..

No weiii..

— Danii Díaz 🤗 (@Danytaa15) 5 de julio de 2018