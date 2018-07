Vale Roth da la cara y se defiende de la brutal golpiza en karaoke

La ex chica reality contó que se le está cayendo el pelo.

Cuando parecía que Valentina Roth se había alejado de las peleas faranduleras, reapareció luego de ser víctima de una golpiza en un karaoke de Santiago.

La bailarina habló con Intrusos sobre lo sucedido destacando que el video difundido estaba editado. “Claramente cortaron cuando la galla me agarraba el pelo, me tiraba al suelo y me tiraba las patadas”.

“Me sacaron pelo, te mueres como me dejaron el pelo, se me cae. No me pude lavar el pelo en tres días ni peinar porque tenía un dolor… Pero mal”, destacó.

Por último la ex chica reality contó que sufrió discriminación porque andaba con un buzo, justificando que andaba en el gimnasio, además aseguró que no estaba curada ni drogada.