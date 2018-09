La actitud de Jimena Pereyra que molestó a Bárbara Muñoz

El pasado jueves, el programa de TVN, Rojo, el color del talento, se deleitó con la visita de Barbara Muñoz para presentar su nuevo single A tu manera.

La cantante se encuentra viviendo en California, Estados Unidos, pero no podría perderse la oportunidad de regresar al programa que la vio crecer.

Sin embargo, la intérprete no se sintió tan bien recibida como esperaba y así lo evidenció a través de sus redes sociales generando la intriga de sus seguidores.

“Un gusto haber cantado nuevamente en el programa que gané hace unos años. Gracias a ‘la mayoría’ de mis excompañeros por la buena recepción y tanto cariño”, escribió junto a la instantánea.

Fue por lo anterior que en entrevista con un medio nacional, admitió que fue la actitud de su ex compañera, María Jimena Pereyra la que causó su molestia, ya que según ella le hizo un desaire al no aplaudirla una vez terminado su show.

“Ni se me acercó, fue muy raro la verdad. Más que molestarme, lo encuentro súper mala clase no darle a un compañero la bienvenida. Pero no todos son profesionales y respetuosos, supongo”, explicó.