Esposa de Arturo Vidal rompe el silencio tras los rumores de la separación

Sus palabras indican que algunas cosas cambiaron en su vida.

El viernes recién pasado se habló en Primer Plano que Arturo Vidal y María Teresa Matus estarían divorciado, incluso se rumoreó que el el volante del Barcelona tendría un amorío con Betsy Camino.

En dicho contexto, “Marité” publicó algunos mensajes en su cuenta de Instagram que hablan de un cambio en su vida, lo que podría interpretarse que ya no está con el futbolista.

“Cuando te menosprecien, no pagues igual, simplemente sé amable y sigue adelante, que la educación y el respeto son armas letales para la gente ignorante”, manifestó.

Luego agregó que “un día te das cuenta que ya no quieres las mismas cosas, ya no darías todo por ciertas personas, ya no tienes esos pensamientos que te consumían, quizás eres un poco más libre”.