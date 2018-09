Mariana Di Girolamo es destrozada en redes sociales por su cambio de look

Hace sólo unos días la actriz Mariana Di Girolamo sorprendió a sus fans con su radical cambio de look.

Esta renovación se debe a su papel en la nueva película de Pablo Larraín y Gale García Bernal, “Ema”.

sin embargo, el nuevo look al parecer no fue del gusto de los fanáticos, que la siguen por su rol de María Elsa en Perdona nuestros Pecados, quienes no perdieron el tiempo en hacerle ver que a sus ojos su nuevo corte de pelo “no le queda bien”.

Incluso algunos seguidores aseguran que “se ve como un niño” y “desmejoró un 100%”

¿Crees que se les pasó la mano?