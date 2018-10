¿Fue a propósito? Bailarina de “Rojo“ sufrió pequeña lesión y así se salvó de ser eliminada

Bien dicen que cuando se competencia se trata, uno tiene que dar todo de sí y hacer todo lo que está a su alcance para lograr el éxito. En esta reciente eliminación en “Rojo, el color del talento“, la bailarina Daniela Acevedo despertó muchos dimes y diretes después de lesionarse y salvarse de ser eliminada.

Ha sido una semana bastante difícil la que ha vivido Daniela Acevedo en el programa de talentos de TVN, después de haber caído nuevamente en capilla. Pero, lo peor no ha sido eso, sino el hecho de que se lesionó y no pudo bailar y vivir el proceso de eliminación que le tocaba.

Según contó la bailarina, “en el ensayo me doblé el dedo y fui donde los paramédicos y me pusieron una venda y bailé con ella en los ensayos, pero ahora no había venda, yo no sentía mucho el dedo porque lo tenía como rígido y me lo pasaba a llevar todo el rato”.

Lo anterior hizo que el dolor fuese mucho más fuerte, por lo que al término de su baile, se fue y prefirió no hablar con Álvaro Escobar. Minutos después, al estar más calmada, contó lo que había pasado y que esta lesión se resintió mucho más dentro de la coreografía.

Finalmente, los jueces decidieron que con la licencia médica entregada por Daniela, prefirieron que la eliminación de los bailarines se viva el próximo viernes. Eso sí, Daniela no fue salvada por sus compañeros, por lo que deberá presentarse en el Viernes de Estelar de Eliminación.