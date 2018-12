Concursante de Pasapalabra se aburrió de las críticas

Ledy Ossandón, profesora de inglés y reconocida participante del programa “Pasapalabra”, expresó su molestia por las críticas que recibe en redes sociales.

La docente se molestó por aquellas personas que la siguen y la reprueban a través de Twitter. Todo a partir de la respuesta de una usuaria de la red social a un video compartido cantando en el metro

Dios mío!! Esta señora lee q me voy de vacaciones y dice q no le interesa ¿Por qué me lee?? (¡¡¡!!!)

¿Por qué algunas mujeres (haaartas) tienen esa fijación conmigo?? es como enfermizo 😱😱😱

Leen TODOS mis comentarios y TODO lo reprueban.

— Ledy "Soa Ledy" 🙂 (@LedySoa) 7 de diciembre de 2018