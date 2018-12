Aclamada artista internacional está furia con el Festival de Viña

No se los perdonó y a través de Instagram Laura Pausini dio a conocer su molestia y tristeza por no estar en la siguiente versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Al parecer, no llegó a buen puerto con las negociaciones.

“Mucha suerte y felicidades a todos los artistas que cantarán en el Festival de Viña. He deseado tanto estar con mi público chileno para celebrar mis 25 años de carrera. Pero no será así. Lo acabo de descubrir. Lo siento mucho y mando un abrazo a todos mis fans que desde meses han esperado conmigo podernos ver ahí”, escribió.

El certamen, que se realizará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2019, estará a cargo de una alianza entre Fox, Canal 13 y TVN y la nueva dupla de animadores que debutará en la Quinta Vergara está compuesta por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.