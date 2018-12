Lo prometido es deuda: Mon Laferte se presentó con Gwen Stefani cantando “Feliz Navidad”

La cantante chilena Mon Laferte sigue sorprendiendo, porque luego de su paso por la versión norteamericana de The Voice, ahora se presentó en otro importante programa de Estados Unidos

La chilena fue invitada por la cantante Gwen Stefani para participar en su mini concierto en el programa Jimmy Kimmel Live!, conducido por el reconocido actor y comediante del mismo nombre.

En el show que fue gratuito y realizado en plena vía pública, interpretaron su versión de Feliz Navidad. Además de estar junto al público en directo en avenida Hollywood Boulevard de Los Angeles, el evento fue transmitido de forma instantánea.

La canción es parte del disco de villancicos de Stefani You Make It Feel Like Christmas, una reedición de un álbum navideño de la exvocalista de No Doubt, de 2006.

Además de Feliz Navidad, la edición 2018 del disco incluye temas como Santa Claus Is Coming to Town, Winter Wonderland, Cheer for the Elves y Secret Santa.

Revisa la presentación