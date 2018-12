Luli reveló la verdadera razón por la que filtró el video sexual de su ex

Fue en octubre que Nicole “Luli” Moreno sorprendió a sus seguidores en Instagram luego de filtrar un video sexual de su ex pareja.

Y si bien la ex reina de Viña no se había referido a esta polémica farandulera, el jueves contó sus razones detrás de la publicación en el programa “La noche es nuestra” de Chilevisión.

En primer lugar, “Luli” confirmó que el protagonista de las imágenes era su ex pololo, Rodrigo Rocco, con quien terminó su relación en julio.

Además, relató que meses después del quiebre se enteró que él mantenía una relación paralela. “A este gallo le dio un cargo de conciencia, me buscó y me invitó a Punta Cana, de vacaciones. Supuestamente era la reconciliación”, contó.

“Me habló súper mal de ella, me dijo que estaba con ella porque era su oportunidad de ser socio de una peluquería”, continúo.

Sin embargo, reveló que cuando estaban de viaje, él se quedó dormido producto del alcohol, y ella aprovechó de revisar su celular.

“Entre esas fotos y videos que le revisé, encontré ese video (con Rodrigo y la otra mujer). Yo me lo mandé a mi WhatsApp y después volvimos”, afirmó.

Sin embargo, la relación no se prolongó en el tiempo. “Un día estábamos discutiendo en el estacionamiento de un mall. Me estaba hablando de una manera que no correspondía, me estaba diciendo cosas feísimas“, contó.

Y agregó que decidió amenazarlo con esas imágenes: “Le dije ‘¿lo subo?’”. De esa forma confirmó que había sido ella quien publicó el video en redes sociales.

“Lo hice de rabia. Después pensé en esta chica, a mí no me gustaría que me lo hicieran, y bajé el video. No lo voy a embarrar a él, sino a ella”, concluyó.