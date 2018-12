Querido actor de TVN desvinculado: "Podrían haberme dicho gracias"

Con tristeza el actor Luis Alarcón dejó Televisión Nacional luego de pertenecer a su área dramática por más de 20 años y participar en múltiples teleseries.

En conversación con el programa “Cadena Nacional” de Vía X, el actor recordó su inesperada salida de la señal televisiva.

“La realidad es que son muchos años y no siempre agradecen lo que uno ha trabajado”, dijo el actor según reproduce el medio electrónico El Filtrador.

“La gente con la cual uno ha trabajado de repente se olvida del tiempo que uno ha estado allí”, manifestó

Respecto a cómo fue su despido, dijo que “podrían haberme dicho, por ejemplo, ‘muchas gracias, por haberte tenido con nosotros trabajando tantos años’, con eso me habría bastado. Pero ni eso”.

“Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato. Pero no soy el único, así que parece que no tengo de qué quejarme”, agregó.

Recordemos que en la última semana varios rostros pasaron por lo mismo.

“No quiero juzgar a nadie, pero la impresión que tengo es que al canal lo vienen desmontando hace mucho tiempo. Por lo menos, unos ocho años. Esa es la sensación que tengo yo, que trabajé desde el primer día en el canal de televisión”, aseveró

“Mi último contrato duró 22 años. No deja de ser, ¿no? (…) Yo consideraba que era mi casa y que me trataban bien, pero parece que esa parte se terminó, no sé cuándo. Pero esa es la sensación que tengo, que alguien o ‘alguienes’ lo están desmontando y lo han conseguido”, finalizó.