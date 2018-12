"China" Suárez se hizo radical cambio de look y respondió a las críticas

Eugenia “China” Suárez cambió su estilo. Ahora luce completamente rubia, incluso sus cejas, impactando a quienes están acostumbrada verla con un color más castaño.

La decisión fue una laboral, ya que será para interpretar a Raquel, un personaje de una serie ambientada en los años ’30.

Con más de 43 mil reacciones en su cuenta de Instagram, más de algún comentario hubo de personas que no les gustó el look. Pero hay uno en especial que “China” no pudo evitar responder.

“A ella todo le queda 100, pero las cejas no se tocan y menos cuando la tenés tupidas naturalmente”, fue el comentario.

“Chicos. Soy ACTRIZ. Mi trabajo es adaptarme y ponerle el cuerpo y alma a los personajes. Mi objetivo es prepararme, no estar linda”, contestó la actriz, novia de Benjamín Vicuña.