El desahogo de Claudio Fariña

Ha sido un año negro para Claudio Fariña. Así por lo menos lo describió el periodista en el programa Cada día mejor, tras haber sido desvinculado de TVN y además sufrir un quiebre matrimonial.

“El 2018, como diría la reina Isabel de Inglaterra, (fue un) annus horribilis (año horrible). ¿Te acuerdas cuando a ella se le quemó el castillo, se le separaron todos los príncipes? Todo de una”, dijo el profesional.

Fariña explicó que su salida de TVN se debió a una reestructuración. “Yo fui uno más de cien. Luego de ese despido masivo, muchos han salido también”, agregó.

Claudio aseguró que “el 2018 ha sido un año horrible” y reconoció que este tiempo lejos de TVN ha sido bastante complejo. “Ha sido difícil… me cuesta, son tantos años, tantas emociones… ahí me casé, hice mis amigos, me ha costado un mundo”, aseguró.