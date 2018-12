Mariela Sotomayor y su salida de Intrusos: "Me sentí vulnerable"

Está pasando por una situación complicada.

Las desvinculaciones no se terminan en la televisión, ya que se la periodista de Intrusos, Mariela Sotomayor no renovó su contrato con La Red.

Por esa razón la comunicadora estuvo en el “Muy Buenos Días” para hablar sobre su situación actual y de su salida del programa de farándula.

“El día jueves me llaman para decirme que la noticia de filtró. Yo no sirvo para hacerme la tonta, la verdad es que yo sé muy bien, porque he trabajado tras pantalla, que las filtraciones no ocurren solas, que no es como que una noticia salga, como que alguien la sopla y un medio la recoge”, manifestó.

En ese sentido, la periodista destacó que se sintió vulnerable, agregando que “hay grupos en los que uno puede desarrollarse más y en otros menos, siento que siempre fui la intrusa de Intrusos”.