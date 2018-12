Así vive sus días de padre soltero el Rafa Araneda

Sale el sol y a chapotear en Miami escribe en Instagram Marcela Vacarezza mientras su esposo Rafael Araneda se hace cargo de la casa y los niños, según relato a Tú Mañana el propio animador.

“Ella salió con sus amigas y yo me hago cargo de toda mi casa feliz y contento. Me las he arreglado muy bien en solitario. Soy absolutamente independiente y (Marcela) se puede quedar allá”, dijo entre risas el Rafa.

Quien agregó que la hija mayor de ambos Martina le dijo que en este periodo habían ido a comer a más restaurantes que en toda su vida.

Marcela vuelve este jueves de vacaciones tras disfrutar unos días en Miami con sus amigas.