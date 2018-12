Claudia Schmitd no toleró la amenaza de Mariela Sotomayor de contar su "gran secreto"

La periodista Mariela Sotomayor salió del programa Intrusos esta semana revelando que no lograba acoplarse al equipo y que era vista “como una extraña”.

A Claudia Schmidt no le gustaron nada estas declaraciones de su excompañera de trabajo, publicando abiertamente una conversación privada de Whatsapp entre ellas.

En el mensaje, la periodista le pide a la panelista que no hable de ella y que sabe su “gran secreto cuando llegaste a Chile”.

“Así es esta mujer @mariela_sotomayor deja de hacer amenazas internas y más aún falsas. Voy por la vida libre, sin caretas y no tengo nada que ocultar”, escribió en la publicación de Instagram Claudia Schmidt.

“Sé quién te pagaba el arriendo… así que no te metas en algo que no te incumbe, revisa las cosas que he dicho de ti”, es parte del mensaje que le escribió Sotomayor.

“Y ojo porque estoy muy protegida ante tu artimañanas malignas de brujería… y tengo abogado también… ojalá tu maldad no afecte a ninguno de los tuyos… no lo merecen”, añadió.