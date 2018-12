No hubo compasión con el look y el acento de la Rancherita en Pasapalabra

Carolina Molina fue una de las invitadas al programa Pasapalabra, de la edición de este jueves. Compartió set con Leandro Penna, Claudia Conserva y Cristián Perez.

Y es que su participación no pasó desapercibida. El llamativo look de ‘La Rancherita’, quien está usando actualmente trenzas, fue motivo de comentarios en las redes sociales, donde las comparaciones irónicas no faltaron.

Asimismo, en twitter también hicieron notar el cambio de acento de Carolina Molina, que en la actualidad reside en México.

#PasapalabraCHV la rancherita una mezcla entre cleopatra, lauryn hill…..? — Andrés Latorre (@Andres_lat_) December 14, 2018

#PasapalabraCHV Que chistoso los hipocritas que se rien de la rancherita por su acento mexicano. Zamorano a la semana ya hablaba como español y ni hablar de Amaro Gomez Pablos, ese loco llegó a los 15 años a Chile y aun tiene el acento español mas cargado de todos. — Alex Quiroz (@alexquiroz1980) December 14, 2018