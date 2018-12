Patricia López vivió episodio de acoso sexual en televisión

En entrevista con el programa “No Culpes a la Noche” de TVN, Patricia López aseguró que vivió un incómodo episodio de acoso sexual en televisión.

La actriz reconoció que “yo viví acoso, en la televisión y en otros ámbitos también. Yo creo que no hay una mujer en el mundo que diga que en alguna medida no ha recibido acoso” agregó que esta situación “fue en el ámbito televisivo, pero yo nunca me atreví a hablarlo, y nunca tampoco lo voy a hacer, porque detesto la cacería de brujas, respecto a este tema. Sí creo que hay que plantearlo como un tema, revisarnos, ordenarnos y unirnos está bien, porque… no es un crimen ser un acosador, son malos hábitos son trastornos y no me gusta apuntar a las personas porque hizo algo malo”.

Además, López aseguró que le sorprendió la denuncia contra Herval Abreu, pues jamás vio alguna actitud sospechosa de parte de él. “Todos tenemos procesos, yo también me he equivocado, y no me gustaría que me hagan así (apuntar) por haber cometido un error. Espero que se solucione y siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a hacer el tremendo director que fue (Herval Abreu)”, agregó la actriz.