[VIDEO] Tengo 45 y qué? Pancha Merino saca aplausos por fotos en trikini

“Me despojé de todos mis miedos” afirma Francisca Merino al diario Las Últimas Noticias al referirse a una sesión en trikini que decidió hacerse a los 45 años de edad y que subió a su Instagram.

“Me sentí súper cómoda. Llevé el trikini que me encanta y otras prensas. Antes era más enrrollada con mi cuerpo, como que me encontraba pati corta y me cargaba hacerme fotos en traje de baño. Ahora me relajé, y eso que he subido cuatro kilos desde que no estoy en el matinal. Tengo 45 , ¿y qué?, se pregunta.

Las imágenes estuvieron a cargo del conocido fotógrafo Mario Salazar, quien tiene amistad con la pancha, pues la inmortalizó cuando recién iniciaba su carrera de actriz.

Al respecto, la ex panelista de Canal 13 dice que “él es un mago de la luz. Puedo ir en pijama y sin maquillaje a hacerme fotos con él y siempre te hará ver bien”.