Denuncian que el Mago Valdivia y Daniela Aranguiz protagonizaron un nuevo escándalo

Lo que empezó como una reunión entre conocidos terminó con un escándalo en un hotel de Las Condes, incluso con agresiones y amenazas a una mesera, según el parte de Carabineros.

Los antecedentes que se conocen dicen que C. G. R hizo una denuncia a funcionarios de la Decimoséptima Comisaría de Las Condes tras ser agredida por el futbolista Jorge Valdivia y su esposa Daniela Aránguiz.

Los hechos habrían comenzado pasada la una de la madrugada de ayer y se desarrollaron en un exclusivo bar al cual sólo se accede con una tarjeta especial y en un ascensor privado, en un conocido hotel de Las Condes.

Hasta el lugar llegó el “Mago”, su esposa, dos hombres y una mujer más, la conversación era amena hasta que la noche hizo estragos en los comensales y la conversación comenzó a subir de tono.

Fue entonces, cuando por normas del recinto, se les comunicó a los presentes que podían pedir una última ronda para cerrar sus cuentas. Daniela accedió de inmediato, pero los hombres del grupo siguieron la fiesta, según relata el diario La Cuarta que accedió al parte policial.

Según testigos Daniela estaba muy molesta y cuando llegó el momento de pagar la cuenta, explotó de manera irremediable.

En la denuncia dice que Jorge y uno de sus amigos hablaban de una mujer, mientras sacaban sus tarjetas para asumir los costos a medias. Diálogo que sonrojó a C. G. R. y que provocó que Valdivia interrumpiera todo con un “no seas desubicado hombre, la señorita te escuchó”.

Pero ese comentario causó la furia de la autodenominada “cara de cuica”, quien según el relato de la policía en el parte policial se habría abalanzado sobre la funcionaria del recinto para preguntarle a gritos si quería realizarle una maniobra sexual a su marido mientras intentaba agredirla.

Aquí habría entrado, nuevamente, a escena el Mago Valdivia, quien según el relato del parte policial habría dado un codazo a la garzona y luego un empujón.

“Tras eso me intenta tomar de la mano, me aprieta la muñeca y comienza a pedir a gritos y con insultos que me sacaran de ahí”, se puede leer en el testimonio de la supuesta víctima.

Ocurrido esto el futbolista y su esposa se fueron rumbo desconocido y desde el hotel llamaron a Carabineros para recoger el testimonio de la afectada.

Según se conoce ya fueron solicitadas las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales habrían sido entregadas ayer y comenzaron a ser periciadas.

Además, se le informó a C. G. R. que será citada para que reitere los dichos que estampó en su denuncia.