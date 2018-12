Francisca García-Huidobro presentó su nuevo emprendimiento

Diseñó sus propios zapatos.

Francisca García-Huidobro es una de las animadoras que podría cambiar de canal, ya que es un misterio si seguirá en Primer Plano.

Pero la televisión no es lo único que mueve a la actriz, ya que en su cuenta de Instagram presentó su linea de calzado que fue diseñada por ella misma.

“Les presento el primer modelo Fran de zapatos. Los diseñé porque me aburrí de andar en tacos altos hace mucho tiempo y no encontraba nada (excepto zapatillas) que me acomodaran”, comentó.

