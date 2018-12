Julio César Rodríguez y Fran García Huidobro se emocionaron en Primer Plano: hubo hasta lágrimas

Julio César Rodríguez pidió 2 semanas de vacaciones y tras el término de ese período desconoce si volverá a conducir con Francisca García Huidobro el estelar Primer Plano.

Los rumores apuntan a que luego de que concluya la temporada (para ello quedarían 2 capítulos) el espacio llegaría a su fin. Y ante este escenario, el programa de este viernes tuvo un sentido especial, ya que podría haber sido el último de Julio y Fran juntos.

Es así como Rodríguez explicó que “no estaré más al menos hasta que se acabe este ciclo, pero quiero decir que he sido muy feliz, es porque he conocido gente espectacular tanto adelante, como detrás de cámaras, mis amigos y todos ustedes que están acá. Ha sido un maravilla conocerlos, de haber tenido un espíritu diferente que era de atacar o de hacer sentir mal a la gente, tratamos de sacar una sonrisa”.

Visiblemente emocionado, Julio agregó que “lo que hacemos con la Fran, a mí no me había pasado nunca. De mirar a una compañera y saber qué vamos a decir o hacer. Me da mucho susto no poder vivir eso de nuevo”.

Por su parte, Francisca García Huidobro también se refirió al momento que vive el espacio e incluso lloró mientas hablaba su compañero de conducción.

“Yo también quisiera agradecerte Julio. 12 años he conducido este programa, a mí nadie me toca Primer Plano. Pero lo que tú hiciste, lo que pasa entre nosotros dos, es algo que yo me voy a llevar siempre. Nosotros no nos vamos a dejar de ver, porque tenemos una responsabilidad mayor (…) sin querer hemos hecho algo que mucha gente piensa que no puede ocurrir. Dos personas que estuvieron enamoradas, se quieren más allá de cualquier cosa. Joaquín siempre estará muy orgulloso”, agregó la “Fran”

“Te admiro como nadie he admirado en esta pega. Eres lejos el más seco”, dijo García Huidobro mirando a Julio César.