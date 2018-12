Dj Black recuerda doloroso momento por la muerte de su padre: “No me acuerdo cuando fui al cementerio”

Hace tres años, Cristián Jara, más conocido como Dj Black, vivió un momento impactante que cambió de forma radical su vida.

El padre del famoso locutor de radio que se hizo conocido cuando participó en el reality La Granja Vip, mató de un disparo a su pareja de 47 años y luego se suicidó.

Anoche, en La Divina Comida, se emocionó mucho al hablar de este sensible tema, recordando que él y sus papás siempre trabajaban en estas fechas – de Navidad – “siempre el 24 (de diciembre) lo estábamos trabajando hasta las 23, medianoche. La Pascua para mí era al otro día. Y abríamos los regalos al otro día”.

“Y ahora lo que hago desde hace tres años es no pescar mucho… Porque mi papá falleció un 23 y lo enterramos un 24. La fecha no me acomoda mucho, recordar, ni pasar. No me gusta. No pesco mucho”, sostuvo.

“No se lo doy a nadie, porque te marca la vida para siempre. No entiendes su decisión de lo que hizo o no hizo al final de su vida. El mató a alguien, a su pareja, un femicidio, y se mató él. Se suicidó”, agregó al relatar este doloroso episodio.

“Me trajo muchos problemas a mí, a mi familia, a la otra familia también. Dejó harta cola. Salió en las noticias: ‘papá de locutor de Radioactiva, Dj Black, asesinó’. Es como el hijo de un asesino”, sostuvo.

“Te quedas en un estado que no te acuerdas de nada. Yo no me acuerdo cuando fui al cementerio, no me acuerdo cuando fui a comprar el cajón, todas esas cosas no me acuerdo. Y tenía una rabia tan grande, una pena tan grande, que seguir nomás”, dijo el locutor radial.

“Lo que vivimos y pasamos nosotros es un dolor que no… Yo me quedo con el papá que una vez me llevó a la ‘U’, me quedo con el papá que una vez me llevó a trabajar al rancho de Jaime Fillol, el que me enseñó a cocinar. Me quedo con ese”, finalizó.