Actriz de "Verdades Ocultas" trata de "cara dura" y más a Patricia Maldonado

La actriz de “Verdades Ocultas”, Carmen Gloria Bresky, se sumó a las críticas de sus colegas contra Patricia Maldonado.

En conversación con el programa de Youtube “Divina Noche” señaló que si Mega está contento con lo que piensa esa persona y genera rating y “por eso la quieren mantener, bueno, que la mantengan”.

Pero en su caso particular, Maldonado “no es un personaje que me sea atractivo de mirar. En algunos aspectos sí, por lo irreverente que puede ser, pero también creo que ya pasa el límite de ciertos valores que yo no comparto.

Agregó “que tenga tanta tribuna una persona que sea más que políticamente incorrecta, sino que tan caradura en opinar cosas y pasarse por la raja una realidad tan importante para tantos chilenos, encuentro que es peligroso, porque es alguien a quien no se le debería dar tanta tribuna”.