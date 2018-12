Gissella Gallardo celebró el cumpleaños de su hija mayor con tierno mensaje

La pequeña cumplió 13 años.

Gissella Gallardo tiene más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, red social que usa la modelo para mostrar las diferentes cosas que hace en su día a día.

Esta vez, la esposa de Mauricio Pinilla publicó una fotografía con un tierno mensaje dedicado a Agustina, su hija mayor, que cumplió 13 años.

“Hoy hace 13 años que la vi por primera vez. Cuando me la mostraron y la abracé, la vida ya sabía entonces que serías mi regalo… Desde que naciste no encontraría sitio que el que no fuera a mi lado… Y es que el destino había decidido que tú eras para mí”, comentó Gallardo.

