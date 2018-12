La crisis no se detiene: otra actriz de TVN abandona el área dramática

No es un secreto que la situación por la que está pasando TVN no es de la mejor y por cada segundo que pasa, esta empeora y parece no detenerse.

En esta oportunidad la actriz Josefina Fiebelkorn es quien abandona el canal luego de tomar la decisión de ponerle fin a su contrato.

Fiebelkorn habló con el sitio Fotech en donde entregó detalles: “Mi contrato se tuvo que terminar antes porque TVN está como está, no hay proyectos y no hay plata para seguir pagándole a actores que no tienen proyectos y nos pidieron terminar el contrato antes”, comentó.

Recordemos que la actriz llegó a la casa televisiva el año 2014 bajo la teleserie “Vuelve Temprano”.

“Es una situación fome y penca pero es lo que está pasando con todas las personas que están sin proyectos en TVN. No había nada para nosotros en un futuro próximo, es un canal en el área dramática se está disolviendo poco a poco”, afirmó al portal.