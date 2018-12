Pablo Mackenna realiza extenso "llamado de auxilio" en las redes sociales

Pablo Mackenna, el ex rostro de CQC realizó una extensa llamada de auxilio a través de su cuenta de Facebook pues según reveló una mujer lo acosaría con constantes llamadas telefónicas.

“Me escribió porque quería le firmara unos libros. Eso no prosperó y empezó a ponerse insistente pero ya con otro cariz. NUNCA EN MI VIDA LA HE VISTO”, aseguró.

“Tiene un generador de llamadas y números nuevos que me han hecho tener que bloquear mas de 100 números. Llama y escribe de uno nuevo a cualquier hora. Me ordena que me junte con ella o no va a parar. Y que le saque los bloqueos“, continuó su relato.

Pero lo que podría ser una broma de pésimo gusto, ya está afectado en su vida día a día y a su hija. “Mi hija, quien juega con el teléfono, ya está asustada con la insistencia”, comenta.

El ex rostro de televisión intentó dar detalles de quién era esta mujer, pero nada tiene sentido: “dice trabajar de alta comisionada de las Naciones Unidas para la infancia y me ofrece inmunidad diplomática, embajadas, puestos. Dice tener los mejores contactos políticos, que va a llamar al presidente para que me ponga de director en TVN (…) Me llama o escribe unas 200 veces al día”, señaló.

“Si alguien la conoce, díganle que se dentre. Si alguien conoce a su familia, que la dentren. Que no me llame más. Que deje de asustar a mi hija. A la Unicef, que alguien ofrece inmunidad por polvos. A los de TVN, que no le hagan caso. Al presidente también. Y a quien haya decidido ayudarla en una campaña política que nos explique cómo no se dio cuenta de que está loca como una cabra“, concluyó.

Aquí puedes ver la historia completa: