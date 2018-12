Como ha sido el renacer de Catalina Palacios tras su quiebre matrimonial

La cantante y ex animadora de TV, Catalina Palacios, en el mes de mayo terminó “de mutuo acuerdo” su matrimonio con el actor, Nicolás Bosman, un proceso que, según dijo, debió enfrentar con la ayuda de amigos y familiares.

“Estuve para adentro unos 3 meses”, dijo Palacios quien en conversación con Las Últimas Noticias agregó “que todas las crisis son oportunidades para renacer y lo he experimentado así”.

Cata Palacios se casó con el actor en abril de 2017 y en octubre de ese año tuvieron una hija. “Él es un padre súper presente”, cuenta la cantante.

La ex animadora de TV reconoció que “cuando uno está en una fase delicada, estás como agripada y no puedes salir a contagiar”. Recordó que en el proceso jugaron un rol fundamental su familia y los amigos, quienes, a su juicio, ayudan “para no quedarse pegado en un estado”.

Sobre su presente dijo que “hoy estoy soltera, no busco nada, no estoy esperando nada”.