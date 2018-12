"El Chino" Ríos cuestiona a Cristián Sánchez “¿Cómo vay a ser amigo del ex marido de tu señora?”

La amistad entre Cristián Sánchez y el ex esposo de Diana Bolocco, el empresario Gonzalo Cisternas, sigue generando reacciones y hasta sorpresa en algunos.

En medio de esto, Marcelo Ríos, entró al debate. Esto luego que fuera entrevistado por el matinal de TVN de cara al partido que jugará este viernes en el Gran Arena Monticello, donde volverá a las canchas tras siete años.

En la oportunidad, “El Chino” no dudó en molestar a Sánchez por esta situación. “Hace tiempo que no te veía. Te vi en una portada… ¿Voh tení amigos o no tení amigos? Pero, ¿cómo soy amigo, weón, del ex marido de tu señora? ¿Qué onda esa weá? Aparte, ‘somos amigos, salimos a comer’. Ahí calcé la weá de ‘Cris’. Copete en la mano. Faltó el besito nomás”, le dijo Ríos.

Entre risas, Cristián Sánchez, le respondió con una pregunta: “¿Y nunca te ha pasado?”. Ante la consulta, “El Chino” fue claro: “Tai weón. ¿Cómo voy a ser amigo del marido de mi ex señora?”, aseveró el ex tenista.