La campaña de conocido actor en contra de la diputada Camila Flores: busca que no la nombren más

Una de las figuras políticas que mayor polémica ha causado durante el último tiempo es la joven diputada, Camila Flores.

En sus últimas declaraciones que dieron bastante que hablar se refirió al Gobierno Militar durante el Consejo General de Renovación Nacional, donde se declaró “pinochetista”.

“Ustedes me conocen, yo soy pinochetista, y lo digo sin problemas (…) Soy una agradecida del gobierno militar, y lo voy a decir siempre, aunque eso a la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio les dé urticaria. Yo soy una mujer valiente y les pido esa misma valentía a ustedes”, afirmó.

Sus palabras no pasaron nada inadvertidas y no pasó mucho para que diversos personajes, incluidos los de la televisión, criticaran sus palabras.

La comediante Natalia Valdebenito realizó un llamado para que la declaración de Camila Flores no pase desapercibida.

Y a Valdebenito se le sumó otro personaje televisivo, el actor Hector Morales quien se atrevió a iniciar una peculiar campaña en redes sociales contra la diputada de RN.

“Muy buenos días. Creo que ya está bueno de hacerle la pega a esta niñita influencer de RN con apellido (emoji de flores). No haga lo que los medios hacen a vista y paciencia de todos nosotros. Auspiciarle la campaña igual que al señor de apellido K. (No la RT, no la nombre)”, escribió en su cuenta de Twitter.

No podemos decir que su singular idea no pasó desapercibida en las redes sociales, pues logró conseguir casi 3.500 likes y más de mil retuits.