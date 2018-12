Lo logró: así es la nueva y saludable vida del "Chino" Ríos lejos de los excesos

Marcelo “Chino” Ríos tiene una personalidad difícil y sus últimas apariciones públicas no han sido de lo más afortunadas, pues siempre termina en alguna polémica.

Pero el ex número 1 del mundo dejó las tierras de Chile hace un tiempo y su vida en Estados Unidos, según él, es completamente distinta.

“Tengo una vida tranquila. Me acuesto temprano. Tengo seis hijos, cinco conmigo, los trillizos son unos diablos. En las mañanas voy a dejarlos al colegio temprano, voy al gimnasio, veo mis negocios. Luego entreno tenis y en las tardes estoy con los niños porque acá no les dan tareas”, comentó para el diario La Cuarta.

Pero lo que sorprendió de su declaración fueron los cambios de hábitos que ha doctrinado en su vida, siendo uno de los más sorprendentes la tolerancia 0 con el alcohol.

“Tuve que parar de tomar. Hace cuatro años que no tomo alcohol. Yo digo la verdad. No es que yo tome todos los días, pero cuando tomaba… ¡tomaba! El doctor me preguntó cuanto y le dije que en una noche me tomaba una botella. Esa hueá de tomarse una copita no es para mí”, concluyó.