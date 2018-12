No se la dejó pasar: la respuesta de J.A. Kast después que Pancho Saavedra lo tratara de imbécil

El día de ayer Twitter vivió una verdadera batalla campal de declaraciones: El líder de Acción Republicana, José Antonio Kast versus uno de los rostros más queridos de la televisión, Pancho Saavedra.

El marco de esta discusión, que dejó a #PanchoSaavedra como trending topic en Twitter Chile, tiene relación a lo ocurrido en el programa Mesa Central de Canal 13, en donde el ex candidato presidencial habló sobre el uso de mapudungun de la parlamentaria, Emilia Nuyado, durante la interpelación al ministro, Andrés Chadwick.

Kast afirmó que “la próxima interpelación que me toque, si vuelvo a ser parlamentario, la voy a hacer en alemán”.

Estas palabras no le cayeron nada bien al conductor de “Lugares que hablan” quien respondió a este hecho y trató de “imbécil” a José Antonio Kast.

Imbecil — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) December 19, 2018

Pero Saavedra no se quedó ahí y le echó más leña al fuego argumentando lo siguiente: “No me pidan explicación por responderle así a @joseantoniokast o ustedes creen que no es violento leer a un líder político mofarse y ridiculizar la lengua de nuestros pueblos ancestrales. No me pidan respeto por alguien que no respeta este País y sus orígenes”.

No me pidan explicación por responderle así a @joseantoniokast o ustedes creen que no es violento leer a un líder político mofarse y ridiculizar la lengua de nuestros pueblos ancestrales, No me pidan respeto por alguien que no respeta este País y sus origenes — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) December 19, 2018

Kast no se quedó indiferente ante estas palabras y respondió afirmando que “tenía el derecho a pensar distinto (Pancho Saavedra) y criticarme. Pero los insultos son absolutamente inaceptables”.

Los actores públicos, políticos o faranduleros, tenemos el deber de comportarnos de manera responsables. @PANCHOSAAVEDRA tiene todo el derecho a ser de izquierda, a pensar distinto y criticarme. Pero los insultos son absolutamente inaceptables. — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 19, 2018

Si soy de izquierda , Centeo o Derecha , solo es problema mío , yo lo que no voy a aguantar es q un líder político se mofe de nuestr lengua originaria , por lo mismo No le voy a dar más espacio a su odio y me reservaré , por esta vez, la respuesta. — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) December 19, 2018