Ingrid Parra presentó a su nuevo pololo

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz, Ingrid Parra, compartió una imagen junto a su nueva pareja.

En el registro aparecen abrazados y ella mirándolo, con un corazón. En conversación con Mega.cl, Ingrid dijo estar feliz e incluso dio detalles de cómo se conocieron.

“Estoy muy bien acompañada, de un súper buen hombre que me quiere y me respeta por sobre todas las cosas”, aseguró la actriz.

“Lo conocí bailando, en un lugar capitalinpo de bohemia”, dijo Parra, quien agregó que la atracción fue inmediata: “Fue altiro, es que es un hombre muy simpático y sabe lo que quiere y eso me gustó mucho (…) Me gusta su forma de ser, me gusta que se imponga, es que es paisano”, aseguró.