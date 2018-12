Han pasado 6 años: así es la vida del protagonista del viral “No y tu mamá”

View this post on Instagram

Todos los jueves de enero en @teatrococacolacity @wueonaquebrutalshow Los esperamos ❤❤❤❤ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ #makeup #instabeauty #ignaciaoxmans #instachile #instagay #pretty #beautiful #like #love #followme #dragqueen #dragrace #lovemakeup #makeupdrag #gay #santiago #maquillaje #gayboy #instagram #sigueme #instasantiagodechile