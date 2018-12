Don Francisco critica a Kramer en la Teletón: "Esto es como llegar de pantalón corto a la basílica de San Pedro"

Mucha controversia causó la imitación de Stefan Kramer al Presidente Sebastián Piñera durante su rutina en la Teletón. La Primera Dama, Cecilia Morel, criticó al humorista diciendo que “la figura de los presidentes hay que respetarla”.

En entrevista con El Mercurio del pasado domingo, Don Francisco, también analizó la rutina, la cual ya había cuestionado diciendo que la Teletón era un programa de unidad.

“No soy nadie para censurar a nadie, pero esto es como llegar de pantalón corto a la basílica de San Pedro, uno tiene que respetar el espíritu nacional, de unidad y ajeno a la política que se ha podido mantener 40 años”, dijo Mario Kreutzberger .

En la siguiente pregunta, sobre si sabía que Kramer imitaría al Mandatario, el animador dijo que “lamentablemente, no supe que se iba a hacer esa rutina, solo sabía que sería de Luis Miguel. No era el momento y así lo pensó la gente. Por encima de su preferencia política, soy amigo de Stefan y le dije que no era bueno para él, que un hombre tan inmensamente talentoso, no necesita ser agresivo”.