La compleja situación que vivió Wilma González a bordo de un taxi: fue insultada y estafada

La tendencia de denunciar delitos y situaciones injustas por las redes sociales es a día de hoy todo un hecho y los famosos no se quedan atrás.

Esto es lo que hizo la ex chica Reality Wilma González, quien utilizó su cuenta de Twitter para “funar” a un taxista.

En la plataforma aseguró que el conductor la insultó y estafó, luego de realizar un cobro que no correspondía.

“Tomé un taxi con patente BCTY16 y me cobró el doble por una carrera que costaba mucho menos, le pedí el ticket y me lo dio con otro horario, le comenté y me agredió verbalmente”, aseguró González.

En el mismo mensaje agregó: “Me asusté y ahí aprovechó además de darme el vuelto con billetes falsos. Tendré que denunciar”.

Pero la denuncia de la modelo no quedó ahí, pues luego publicó otro mensaje en donde señaló la identidad del chofer y aseguró que estaba lleno de infracciones.

Aquí puedes ver una captura de su Tweet: