La optimista reflexión de Javiera Suárez ante el difícil año que vivió

“2018 jodido, hasta más o menos junio, hasta ahí se ‘desjodió”, fue la definición de Javiera Suárez para el año que estamos despidiendo, luego de enfrentar complejos momentos en su vida debido a su enfermedad.

En una entrevista con el matinal “Muy Buenos Días”, la periodista explicó que luego del periodo de adversidades que vivió, actualmente se siente mucho más tranquila y sana.

“Sigo en tratamiento, ahora estoy con inmunoterapia, pero me he sentido súper bien, mejor me quedo callada por los mini dolores que he sentido por a b o c”, explicó.

Suárez reconoció que a pesar de vivir con una compleja enfermedad, también aprendió a sacar cosas buenas de ella. “Yo tengo la suerte de que con el cáncer también nació una guagua, y es exquisita, y es imposible que no saque las mejores cosas que pueda llegar a tener yo”, expresó.

“Si hoy estás bien, estás sano, tienes trabajo, es agradecer eso y no darlo por garantizado.Al final se te hace una celebración diaria el hecho de estar feliz”, concluyó.