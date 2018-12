Álvaro Salas agradece la oportunidad a TVN: "No ha sido un año muy grato para mí"

El humorista dio las gracias en pantalla.

El primer capítulo de “La huincha” estuvo marcado por el regreso se Álvaro Salas a la televisión, luego de su mediático problema con las pruebas de paternidad.

Por esa razón, el humorista decidió aprovechar su presentación para hablar sobre el tema y también para agradecer la oportunidad.

“Muy agradecido de Televisión Nacional y de este equipo por invitarme a participar de esto que es lo mío, que es el humor. Ustedes saben, no es ningún misterio para nadie que no ha sido un año muy grato para mí, pero esto me permite reencontrarme con gente que uno quiere, gente conocida, y en lo que es la pasión de uno”, comentó.

Pese a su breve discurso, el humorista recibió algunas críticas en las redes sociales, ya que a los televidentes no aprobaron su aparición.

#LaHuinchaTVN Alvaro Salas dice que ha sido un año dificil, como habrá sido el de su hijo negado tres veces ADN, incluido, que declaración la de Alvarito — luis enrique mendoza (@cuervodemar) 26 de diciembre de 2018

En el canal estatal le pagan a Alvaro Salas, a un hombre que niega hijos, miente a tribunales y hace lo que quiere con menores de edad #TiemposMejores #LaHuinchaTVN vergüenza ajena — Gabriela Villouta (@GabrielaVillout) 26 de diciembre de 2018