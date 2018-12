El round de declaraciones entre Luksic y J.A. Kast por Pancho Saavedra

Suponía ser una cita amable, pero de todas formas terminó con declaraciones cruzadas. El empresario Andrónico Luksic se reunió con Francisco Saavedra y lo felicitó por su premio Copihue de Oro, por su segundo volumen del libro “Lugares que Hablan” y escuchó sus historias sobre “nuestro querido Chile”, según reveló.

Quien no estuvo contento con esta dupla fue José Antonio Kast, quien respondió el tuit de Luksic con el siguiente mensaje, recordando un previo insulto del animador de televisión: “Lamento que Andrónico Luksic le de tribuna a personas que se ganan la fama insultando a otros por las redes. Lejos de felicitarlo, deberían sancionarlo en el canal y obligarlo a pedir disculpas por sus insultos. Los actores públicos tienen derecho a opinar pero no a insultar a otros”.

El millonario no se quedó callado. “José Antonio lo corrijo: @panchosaavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy de acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de ud sobre el mapudungún“.

“Yo jamás me he burlado del mapudungún. Lo invito a revisar el programa completo y no dejarse llevar por las noticias falsas”, respondió Kast.