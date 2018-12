Jenny Contardo se separó: “A él le deseo lo mejor y también quiero lo mejor para mi”

La exprincesa de “Amor ciego” Jenny Contardo (34) se separó en septiembre de su esposo Cristián Rojas, tras ocho años de matrimonio, según relata “empezamos a tener problemas, no llegábamos a acuerdo por nada… la relación se fue desgastando”.

Ante lo sucedido comenzó a delinear lo que sería su futuro y el de su hija, como vio que las cosas en Punta Arenas -donde vivía- eran más complicadas para ingresar al mercado laboral y mantener sola a su pequeña decidió regresar a Santiago.

“Me vine con cinco maletas y mi hija Flo (5), nada más”, asegura que “no fue fácil, pero no me quedaba otra, porque al separarme los gastos son mucho más y en Punta Arenas los arriendos son muy caros. Tenía que sostener una vida y en Santiago hay más opciones”, agrega.

Recuerda que buscó un departamento con dos dormitorios, encontró uno amoblado en el Barrio Italia lo que facilitaba el proceso, porque no trajo nada y su primer problema fue la ropa de cama y las toallas, pero “mi mamá me salvó con eso y de a poco le he ido comprando más cosas a la casa”.

Según cuenta a Las Últimas Noticias lo siguiente “fue moverme para buscar trabajo, tener ingresos, si me vine con una mano adelante y la otra atrás. Mi amiga Marisol Velásquez, dueña de Rustic Chic me tendió la mano, es mi salvadora”.

“Estoy ayudándole a tomar las medidas de los muebles de sus clientes y ahora empecé a ayudar a Marisol con el tema de la decoración, algo que me gusta mucho”.

Jenny asegura que “es difícil empezar de cero pero se puede, siempre se puede. Hacerme cargo de toda la responsabilidad que tiene venirse a Santiago sola con mi hija, es duro, pero sé que me la puedo. Gracias a Dios tengo mucha ayuda”, reconoce.

Al ser consultada cómo es la relación con su exesposo explica que “esta Navidad la pasamos con mi ex marido y mi hija, los tres. Mi hija estuvo enferma de la guata y nos pegamos un virus los tres, pero ella lo pasó increíble, tenemos una súper buena relación con él. Estoy feliz de que las cosas se estén dando. A él le deseo lo mejor y también quiero lo mejor para mí y para todos. Él también tiene su familia y yo la mía”.

La ex princesa de “Amor Ciego” agrega que “la verdad es que cuando los hijos están tristes o pasan lo que hemos pasado nosotros se ponen mal y la idea es que todos estemos bien. Siento que estoy pasando una etapa muy linda, obviamente con algo de estrés por lo que se nos viene con mi hija pero con fe y aceptando todo lo que la gente que me quiere mes está entregando, que es amor. Siento que lo tomé (la separación) de la forma más linda que pude, con amor y pensando en que todos sean felices: mi hija, su papá y yo, porque yo soy la que tiene que estar feliz para que mi hija sea feliz”.