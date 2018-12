La polémica continúa: Kast criticó a Luksic tras compartir inocente foto con Pancho Saavedra

La polémica entre José Antonio Kast y el animador de “Lugares que Hablan”, Francisco Saavedra ocurrió hace una semana y parecía que el tiempo la había dejado en el olvido. Pero aquel incendio vuelve a tomar fuerza y involucra a nada menos que Luksic.

Al parecer el trato de “Imbécil” por parte de Pancho Saavedra a Kast le dolió bastante.

O al menos es una herida reciente luego de que el político José Antonio Kast reaccionara de manera agresiva a una fotografía que compartió Andrónico Luksic, dueño de Canal 13, en la que aparece junto a Pancho Saavedra.

Pero si Kast esperaba que Luksic guardara silencio, se equivocó.

El empresario sin dudarlo 2 veces utilizó la misma red social para responder a las duras palabras del ex candidato a la presidencia.

Pero Luksic no se quedó callado y aclaró lo siguiente: “José Antonio lo corrijo: @panchosaavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy de acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de usted sobre el mapudungún”, aseguró.

José Antonio lo corrijo: @panchosaavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy d acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de ud sobre el mapudungún

Yo jamás me he burlado del mapudungun. Lo invito a revisar el programa completo y no dejarse llevar por las noticias falsas. https://t.co/QNwb8BVxve

