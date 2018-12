¿Lo logró? Bajo 90 kilos y se operó 27 veces para lucir igual a Ricky Martin

El fanatismo por los ídolos muchas veces escala a niveles jamás imaginados. De esto sabe bien Fran Marino, un hombre argentino que el año 2009 saltó a la fama luego de participar en la versión trasandina de “Cuestión de Peso”.

Lo que llamaba la atención es que el joven de tan solo 17 años ya alucinaba con lograr un parecido al famoso cantante Ricky Martin, con quien tenía un aire, según sus cercanos.

Bajo esta motivación comenzó a trabajar su cuerpo hasta lograr una pérdida de 90 kilos para lograr un mayor parecido con el cantante.

Pero las cosas se salieron de control luego de que, además de la pérdida de peso que logró, también obtuvo 27 cirugías estéticas a lo largo de los años para lograr una real similitud con Ricky Martin.

“Esto viene desde hace mucho tiempo. A los doce años, haciendo un trabajo práctico para el colegio, nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 tuve la primera consulta con un médico. Yo sentía que algo no estaba bien“, contó en el programa argentino”Los ángeles de la mañana” el joven que llegó a pesar 176 kilos.

También narró que su travesía tuvo bastantes sacrificios, como cuando se operó el trasero: “Cuando me operé los glúteos me dolía todo, estuve 20 días boca abajo y la cola me quedó deforme”, aseguró.

Aquí puedes ver algunas fotografías y ver su resultado: