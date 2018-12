Benjamín Vicuña recuerda la pérdida de su hija: "La pena no te abandona nunca"

El golpe más duro que puede recibir cualquier padre o madre, es la muerte de uno de sus hijos. Y la muerte de Blanca, cambió la vida del actor Benjamín Vicuña para siempre.

Si bien el intérprete prefiere no hablar de este delicado tema, en una entrevista con la revista Caras expresó lo doloroso que fue este proceso:

“Desde ese día mi vida se partió en dos y obvio que eso te hace ver las situaciones de una forma distinta. Pasa el tiempo y cada uno tiene su forma de vivir el duelo y de asimilar algo que es imposible de entender”, comentó.

Bajo este contexto señaló cómo le fue revivir la muerte de Matteo, hijo de Leonor Varela y Lucas Akoskin. “… fue terrible. Me escribieron, tuve un diálogo privado con ellos y es durísimo; te transformas en una especie de ministro del dolor. Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar, de no entender nada”, afirmó.

Finalmente, sobre si el tiempo ayuda en la fortaleza, fue claro. “La pena no te abandona nunca, ocupa un lugar y aprendes a convivir con ella. Hay que entender que esto es un maratón muy largo, debes aprender a dosificar la pena para que no te invadan las crisis de pánico que te paraliza. Y permitirse llorar, pasarlo mal“, sentenció.