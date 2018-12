La sincera y cruda confesión de Tito Fernández: fue "incorrecto porque yo era casado"

Todos recordamos la polémica que ocurrió hace algunas semanas con el cantante y compositor Tito Fernández tras las acusaciones de abuso sexual y violación que sufre.

El artista debió declarar por largas horas ante la policía, luego de que se quejara de que esta incriminación lo dejara sin trabajo y catalogó el hecho como “horrendo“.

En una entrevista con El Mercurio el “Temucano” se sinceró sobre los hechos que se le acusan y de paso explicó fue la razón por lo que lo hizo.

“Tallis (la logia) no tenía nada que ver con relaciones sexuales. Esto es una cuestión humana que yo me metí y fue mi gran error. No debí haberlo hecho (…) porque yo no tengo mucha vida social. Y ahí tenía gente cerca y estaban muy cerca porque éramos poquitos”, contó.

Respecto a los encuentros sexuales Tito aseguró que fue algo “incorrecto porque yo era casado, por eso no lo hubiera hecho”.

Además agregó que “yo no lo vi como una manipulación (…) Mi sexualidad venía decayendo y por esa razón me acerqué a ellas para ver si este tipo de variedad podía ayudarme a recuperarme y no me ayudó para nada“.

“Sé que es irreversible el estigma que me pusieron de violador, voy a quedar así para siempre“, finalizó.

Recordemos que el proceso legal está siendo llevado por la fiscal Mariela Cid, de la Jurisdicción Metropolitana Centro Norte. Hasta ahora, la causa ha sido caratulada como abuso sexual y violación.