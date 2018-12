El emotivo saludo de fin de año de Ignacio Lastra

El pasado 12 de enero Ignacio Lastra fue dado de alta desde la Clínica Indisa, y cada vez que ha podido envía mensajes a sus seguidores sobre su estado de salud, pero también algunos esperanzadores sobre los procesos que tocan en la vida de cada persona.

Luego de sufrir el grave accidente automovilístico que lo dejó con un 90% de su cuerpo quemado, no ha parado de luchar por su recuperación.

Hace un mes incluso sorprendió a sus seguidores tras confirmar su reconciliación con Silvina Varas, polola que tenía al ingresar a “Doble Tentación”.

Ahora además envió un emotivo mensaje de fin de año. “De verdad nunca paró la ola de miles de mensajes que durante meses me llegan. De verdad me sorprende y me emociona. Le agradezco a cada personas tanto de Chile como de todos los países que me escriben y que mi historia de resiliencia motive a cada uno de ustedes me hace sentir útil a la sociedad. Les envío un abrazo fraterno y de adelanto a este gran año nuevo que se nos viene mi familia hermosa”, escribió el joven.