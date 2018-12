El increíble regalo post Navidad que recibió Kel Calderón

A través de su Instagram Stories, Kel Calderón dio a conocer una importante noticia para ella, ya que recibió una gran sorpresa después de Navidad.

En sus historias, mostró que le dejaron muchos globos en la puerta de su casa, acompañada por un mensaje que decía que en tres horas más su regalo estaría en recepción. Pasado este tiempo, le entregaron un pequeño regalo, que consistía en una lluvia de estrellas, pero en su interior había una sorpresa: llaves.

Relatando cada momento, Kel mostró cuando salió a la calle y se encontró con su nuevo wrangler de Jeep, modelo que como ella misma contó fue a probar a Estados Unidos, y ahora la marca de la que ella es embajadora hace siete años, decidió regalarle un nuevo auto.

Finalmente, en su cuenta de Instagram, Kel Calderón dio públicamente las gracias a Jeep, pues la sorprendieron con un tremendo regalo post Navidad.

“Hoy mi casa desde hace 7 años @jeepchile me hizo una locura de regalo navideño 🙈, siempre he estado enamorada de este Jeep (Es mi tercer wrangler 🤦🏽‍♀️) y no lo cambiaría por ningún otro modelo, pero el nuevo wrangler esta a años luz del antiguo (Es el que fuimos a probar a estados unidos a mitad de año 🔥🔥🔥🔥🔥!!! ) y estoy demasiado demasiado demasiado feliz!!!!ME AYUDAN A PONERLE NOMBRE? 🚜🔥❣️❣️ #AllNewJeepWrangler#OnlyInAJeep 2019 voy por ti 😈”, escribió la egresada de Derecho.