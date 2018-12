Fran García-Huidrobro: “Cambiarme de canal fue una decisión difícil y dolorosa”

Así fueron las declaraciones de la ahora exconductora de Primer Plano, a El Mercurio, que publicó este sábado una entrevista con uno de los personajes de televisión que se cambiará de canal en 2019, y que ha impactado en el mundo del espectáculo.

Francisca García-Huidobro aseguró que uno de los motivos por el que se cambia a Canal 13, es para “probarse a sí misma”.

Finalmente, ayer fue la despedida desde CHV y tuvo su última participación en el programa Primer Plano, sin la presencia de Julio César Rodríguez, quien también dejará el programa para ser parte del matinal de esa casa televisiva.

Pero en su reemplazo estuvo Julián Elfenbein, quien irrumpió en el set para hacer una despedida oficial, luego que las primeras horas del programa, fuera dedicadas justamente a hablar de la movida grúa televisiva de 2018.

Julián presentó un compacto audiovisual con los mejores momentos de la animadora, quien no pudo contener las lágrimas y que incluso no pudo hablar los primeros minutos tras volver al estudio.

“Si ustedes supieran lo que yo los quiero… Ha sido un mes bien difícil… Me enfermé mal: me dio gripe y me enfermé de la guata. Ahí una dice hay que transitar un proceso de dolor”, declaró.

“Para mí ella es Messi, tiene un talento único. Por eso quisimos hacerle un homenaje y agradecidos de CHV que nos abrió esa puerta”, manifestó el productor ejecutivo del espacio, Carlos Valencia.

Pero quien coronó ese emotivo momento, fue su hijo Joaquín, quien entró al set con un ramo de flores para Fran, y también se emocionó al llevarla de la mano por los pasillos del canal tras 15 años en Chilevisión.