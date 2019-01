Las críticas a la transmisión del show televisivo por el Año Nuevo en la Torre Entel

Canal 13 realizó la transmisión de los fuegos artificiales desde la Torre Entel, en la antesala del Año Nuevo. Sin embargo, como en todas las cosas nunca se puede dejar a todos conformes.

Y es que televidentes y algunos asistentes al espectáculo hicieron notar su disconformidad porque en esta ocasión no hubo un show en vivo para esperar el 2019. Desde Canal 13 determinaron montar un espectáculo grabado el que podía ser visto en una pantalla gigante desde la Alameda.

Recordemos que en la previa del Año Nuevo 2018 se vivió un bochorno. En esa ocasión, Sergio Lagos fue el encargado de encabezar un show , mientras Francisco Saavedra se encontraba desde la Torre Entel, sin embargo cuando se encontraba dando la cuenta regresiva, los fuegos fueron lanzados antes de tiempo.

La situación de anoche generó una serie de quejas por redes sociales:

#AñoNuevoEntel Ultra callampa el conteo @canal13 , para ver algo grabado me quedaba viendo el mega, al menos fueron honestos con que estaba grabad y que si hicieron un conteo final

#AñoNuevoEntel vine a ver a @PANCHOSAAVEDRA y me encuentro con que no hay escenario y mas encima la transmisión se cayo de la pantalla de la torre, me ubiese quedado en casa xd pic.twitter.com/vRLWfvOfmd

— Panchito Djpasta 2.0 (@DJPASTA_) January 1, 2019