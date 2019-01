Sebastián Longhi reapareció en televisión: habló de su amigo fallecido René O´Ryan

El actor Sebastián Longhi asistió al matinal de La Red conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, para hablar sobre su amistad con el ex marino René O’Ryan, luego que éste falleciera producto de un cáncer al esófago.

Si bien se conocieron luego de que Longhi participó en el reality show de TVN, Pelotón, programa en el que O´Ryan era el instructor de los famosos cadetes, su estrecha relación de amistad comenzó muchos años después, producto de la misma enfermedad que acongojaba a René.

Hay que recordar, que el ex instructor falleció a sus 53 años y su velorio se llevó a cabo el día domingo al medio día, en compañía de sus familiares y amigos cercanos. También se presentaron compañeros televisivos.

El ex chico reality, Sebastián Longhi, aprovechó de recordar a su amigo e indicar que el siempre dio la lucha contra el cáncer hasta el último minuto, de hecho por eso fue su decisión de buscar ayuda complementaria a la medicina tradicional.

“Él se sentía pésimo, pero quería sentirse bien, por eso optó por las terapias alternativas”, agregando que “hizo todo lo que consideró que tenía que hacerse, y lo hizo de la mejor manera”, agregó Longhi.

Actualmente, Sebastián se encuentra alejado de la televisión y tampoco pretende volver, ya que se encuentra radicado en la región de Valparaíso, que es donde tiene un cultivo de paltas orgánicas. En medio del programa indicó que este nuevo estilo de vida que tiene fue la puerta de entrada para poder compartir más con el ex marino.

“Él estaba feliz, fue varias veces. Fuimos generando otro vínculo, de compañerismo a partir de una circunstancia. Él me enseñó harto. Es todo lo que la gente repite, su ejemplo, su modelo, su fortaleza. No se le agotaba el amor en ningún minuto”. agregó el ex chico reality.